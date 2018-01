VIDEO: Cuautémoc Blanco confesó su gusto por Cruz Azul

Cuauhtémoc Blanco estuvo en La Última Palabra de Fox Sports y fue cuestionado sobre la importancia del duelo ante los Pumas de la UNAM, pero también se dio tiempo para revelar que en alguna ocasión estuvo muy cerca de llegar a Cruz Azul.

El ahora Alcalde de Cuernavaca indicó que le gustaría prepararse y volver al mundo del futbol como entrenador, sin embargo espera primero concluir con éxito su etapa dentro de la política.

Y pese al amor que le ha profesado al América, Cuauhtémoc confesó que sí le hubiera gustado jugar con la Máquina, pues por invitación de Isaac Mizhrahi, entonces timonel de los cementeros, entre el 2006 y el 2007, estuvo a nada de vestirse de azul, mientras continuaba con su carrera en Estados Unidos.

“Mizrahi me quiso llevar a Cruz Azul. Estaba en Miami, me habló y por nada llego. Me hubiera gustado jugar en Cruz Azul”, comentó Cuauhtémoc.

Más tarde, durante la emisión lo cuestionaron para saber qué otra camiseta le habría gustado ponerse y no lo dudó un instante.