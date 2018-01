Paco Jémez defiende su trabajo y llama 'mentiroso' a jugador

Luego de que el jugador de Las Palmas, Loic Remy, explotara contra su entrenador Paco Jémez, al mencionar que lo trató como un pedazo de mierda al apartarlo del equipo, el ex técnico del Cruz Azul mencionó los motivos de su decisión y lo llamó mentiroso.

"Vendimos su salida como tema deportivo, pero era disciplinario más que deportivo. Remy llega tarde dos veces y no da ni las buenas tardes. Ni siquiera se presenta", expresó el español en conferencia de prensa previo al partido contra el Valencia.

Asimismo, el jugador francés se quejó de que Jémez no le haya notificado la decisión de manera personal, a lo que el técnico aseguró que es un mentiroso porque se lo dijo enfrente de más personas.

"Voy a dejar claro el tema de Remy. Si no se entera lo que digo, que se compre un diccionario. Hablé con él delante de 30 personas, Remy es un mentiroso porque no cuenta la verdad. Para mí, Remy se ha acabado, no quiero saber nada de él.

"Mi opinión es la que vale, porque en el club todos quieren que el jugador vuelva. Desde el club se le ha estado ayudando para buscar una solución", sentenció el estretega.

¡Imperdible!