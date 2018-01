LeBron James y Stephen Curry serán los capitanes del All Star Game de la NBA

El jueves fueron anunciados los jugadores titulares que serán parte del esperado All Star Game de la NBA, que este año tendrá un formato diferente al tradicional que enfrenta al Oeste contra el Este.

Los jugadores más votados de cada conferencia fueron LeBron James y Stephen Curry, quienes fueron escogidos como capitanes de los equipos que se van a formar con los 10 titulares elegidos por la gente, más los 14 que serán seleccionados como reservas por los entrenadores.

Además, los otros titulares nominados para disputar el All-Star Game de la NBA 2018 son: Anthony Davis y Demarcus Cousins (New Orleans Pelicans), Kevin Durant (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Demar DeRozan (Toronto Raptors) y Kyrie Irving (Boston Celtics).

En la edición de este año, no se jugará como en las versiones anteriores, no será un partido entre las conferencias, sino que Curry y James, podrán escoger que jugadores pertenecerán a su equipo, eligiendo titulares y suplentes, sin importar a que equipo pertenezcan los jugadores.

El partido de estrellas de la NBA se jugará el 18 de febrero en Los Angeles, California y será en el Staples Center, recinto de Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers.

The #NBAAllStar reserves (as selected by NBA head coaches) will be revealed 6pm/et January 23 @NBAonTNT

The #NBAAllStar team rosters (as drafted by team captains #LeBronJames and #StephenCurry) will be revealed 7pm/et January 25 @NBAonTNT pic.twitter.com/pyLSlCkO23

— 2018 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 19, 2018