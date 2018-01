Nuevo estadio de Cruz Azul sería considerado para el Mundial de 2026

Al ser presentada la candidatura de la Ciudad de México como sede para el Mundial 2026 dentro de la propuesta de México-Estados Unidos-Canadá para albergar dicha Copa del Mundo, de ganar la organización dentro de ocho años, el Estadio Azteca sería la única sede donde se disputen partidos, aunque de construirse un nuevo Estadio de Cruz Azul, no está completamente descartado.

“Con todos los nuevos requisitos, en su momento se revisará en 2023 (el Azteca), en ese momento nos sentaremos con la gente de FIFA a revisar los requisitos que estén solicitados en ese momento y con gusto cumpliremos, mientras tanto el Azteca está listo”, señaló Yon de Luisa, director de la candidatura por México.

De Luisa señaló que por el momento no se contempla un eventual nuevo Estadio Azul, dado que dentro de la candidatura “no está contemplado, porque es una candidatura basada en la infraestructura hoy instalada, eso es lo que queremos, no queremos comprometer recursos que hoy en día no los tenemos en los tres países y solo estadios que sí están”.

Sin embargo, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Decio de María, señaló que de construirse un nuevo estadio de Cruz Azul, también lo tendrían a consideración, ya que faltan ocho años para el Mundial en 2026.

“Nadie puede decir que dentro de los próximos seis años, haya o no nuevos estadios en México y si existen seguramente serán tomados en cuenta”, señaló de María, aunque para eso, de acuerdo a De Luisa “tendría que hacerse una solicitud especial en su momento a la FIFA una vez otorgada la candidatura y justificarlo; hoy no hay justificación alguna y no se prevé por la candidatura de México meter a al alguien más”.

Por último, De Luisa especificó que el rol de juegos en caso de ganar la candidatura los decidirá la FIFA, y esperan que tanto México como Estados Unidos y Canadá, puedan tener al menos sus partidos de fase de grupos en sus propios países.

“Eso lo va a definir la FIFA, primero se define la candidatura y más adelante, una serie de decisiones llegan hasta la presidencia de la FIFA y entre ellas es dónde se juegan los diferentes partidos. El itinerario de los partidos los define la FIFA, nosotros como país sede no nos metemos en esas definiciones, para eso falta muchos años; sería maravilloso que cada una de las selecciones tenga por lo menos los primeros partidos en su país sede, tanto Canadá, como Estados Unidos también”.

