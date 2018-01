Osorio, preocupado por la selección que llevará a Rusia

El Mundial de Rusia está cada vez más cerca, y con él las preocupaciones sobre la participación de la selección mexicana en el mismo, ya que la mayoría de los jugadores claves en el Tri que militan en Europa han tenido muy poca actividad con sus respectivos clubes, hecho que alerta a Juan Carlos Osorio.

“El grave problema nuestro, es que nuestros jugadores no juegan con la frecuencia que quisiéramos que jueguen. Eso pasa a todos los niveles y no podemos pretender tener una selección de ese nivel cuando los jugadores nuestros no compite. No podemos pretender tener una selección de ese nivel cuando los jugadores nuestros no compiten ”, declaró a ESPN.

El técnico colombiano destacó la importancia de la preparación física, principalmente para aquellos jugadores que no tienen cierta continuidad con sus equipos, como el caso de Javier 'Chicharito' Hernández, Héctor Moreno, Raúl Jiménez, Diego Reyes, entre otros.

Por otro lado, Osorio comentó sobre una estrategia que propuso el cuerpo técnico del Tricolor sobre los seleccionados nacionales, que actualmente militan en la Liga Mx, que hubiera pequeños ciclos con ellos, propuesta rechazada por los distintos clubes, por los distintos compromisos que tienen en Liga, Copa y Liga de Campeones, en caso de América, Chivas, Tigres y Xolos.

“No podemos ni convocar a jugadores mexicanos para un micro ciclo de trabajo. Respeto profundamente, pero los clubes toman las decisiones sobre los jugadores y hemos tratado de juntarlos para entrenar más, pero es imposible, los clubes no aceptan y entiendo por qué: hay partidos de CONCACAF, de Copa y de la Liga mexicana. Ahora no solamente es México, es muy difícil tener a todos los jugadores como nos gustaría tenerlos. Los clubes europeos no nos lo van a prestar, lo digo por los clubes mexicanos”, afirmó.

El trabajo del seleccionador ha sido altamente criticado, principalmente por las famosas rotaciones, las cuales afirmó que brindan la oportunidad de competir a todos los jugadores. “Si hay algo en nuestra gestión es la apertura para que los jugadores nos expresen su opinión. Nunca un jugador ha jugado en una posición que no haya entrenado siquiera cinco veces en periodos de 15 a 20 minutos. En caso de los laterales, pienso que, aceptando las críticas, creo que los delanteros han jugado de delanteros, nunca de volante llegador o de medio centro; los mediocampistas han jugado en el medio y los defensas, ahí sí, no sé descalificar a nadie”, finalizó.

