VIDEO: Jérémy Ménez no debutará en el Clásico Capitalino

Durante la mañana de este viernes, Miguel 'Piojo' Herrera habló ante los medios de comunicación sobre el Clásico Capitalino del próximo domingo entre Pumas vs. América, en donde descartó el debut del francés Jérémy Ménez.

"Jérémy está descartado, ha trabajado duro y continúa adaptándose", declaró Herrera; destacando la gran preparación que ha tenido la escuadra azulcrema para el duelo ante el cuadro dirigido por David Patiño.

Por otra parte, también habló sobre el chileno, Nicolás Castillo afirmando que no está enfocado en él, sino en hacer goles. "Castillo no me quita el sueño, ¿acaso me ven ojeras?", afirmó; además de dejar en claro que el partido del domingo no es una guerra, como lo manifestó 'Nico' en redes sociales.

Cabe señalar que para 'El Piojo', el mejor Clásico es cuando su equipo se enfrenta ante las Chivas del Guadalajara y no ante los Pumas de la UNAM. "El América vs. Chivas, es el Clásico que paraliza al país", señaló.

Ambas escuadras se alistan para el partido con mayor relevancia durante la Jornada 3 del Torneo de Clausura 2018, mismo en donde Herrera se adelantó con su once titular, y así lo anunció: Marchesín, Vargas, Aguileras, Valdéz, Álvarez, Rodríguez, Uribe, Cecilio, Ibarra, Martín y Peralta.

