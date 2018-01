VIDEO: Mbappé salió en camilla tras corte en la cabeza

En partido entre Lyon y el PSG de la Liga francesa, el jugador galo, Kylian Mbappé, salió en camilla tras un choque que tuvo con el portero felino Anthony Lopes, quien salió para evitar la caída de su marco, aunque eso provocó que el delantero parisino sufriera un descalabro.

Se jugaba el minuto 36 en el estadio Parc Olympique Lyonnais y los locales tenían a su favor el marcador por la mínima diferencia, gracias a la anotación de Nabil Delay, quien a los 120 segundos del juego puso el grito de gol en las gradas.

Mbappé buscó salir del tapete verde por su propio pie, pero el golpe que tuvo fue tan fuerte e impactante que no pudo caminar y el cuerpo médico tuvo que meterse por el seleccionado francés.

Mbappé abandonó el partido en camilla tras un fuerte choque contra el portero del Lyon. Y no, NO me alegro. Nunca me alegraré de la lesión de un futbolista #valores pic.twitter.com/GOenQKwqCd

