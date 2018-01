River Plate se lleva el primer Clásico argentino del año

River Plate se impuso 1-0 a Boca Juniors en el primer súper clásico argentino del año, disputado en Mar del Plata, y aunque se trataba de un encuentro amistoso, fue de buen nivel y disputado con mucha intensidad por parte de ambos equipos, elementos clave en la historia de esta rivalidad.

El único tanto del encuentro lo marco el delantero colombiano Rafael Santos Borre a los 31 minutos de partido, para darle la ventaja definitiva a River Plate sobre su acérrimo rival.

El próximo enfrentamiento entre estos dos equipos será el próximo 14 de marzo en la ciudad de Córdoba, en el encuentro definitivo para conocer al campeón de la Súper Copa Argentina.

En el marco del torneo de verano en Argentina se enfrentaron los dos colosos del balompié "pampero", Boca Juniors y River Plate, partido de carácter amistoso que de amistoso tuvo muy poco, ya que ambos equipos mostraron garra y determinación para ganar el partido.

En un partido sirvió para que Guillermo Barros Schelotto, técnico de Boca, apreciara a los elementos que recientemente llegaron al equipo, tanto Carlos Tévez como Julio Buffarini fueron parte del equipo titular, y aunque se mostraron faltos de ritmo se pudieron apreciar buenas combinaciones entre ambos por la banda derecha.

El técnico de River Plate, Marcelo “Muñeco” Gallardo no pudo echar mano de su refuerzo de lujo, el ariete argentino y ex Boca Juniors, Lucas Pratto, quien aún no se encuentra a punto para debutar con los “millonarios”.

Después de una descolgada, el colombiano Rafael Santos Borré, de River Plate, definió de buena manera sobre la salida del arquero bostero y puso el balón pegado al poste para poner en ventaja al equipo de la banda por 1-0 cerca del final del primer tiempo.

Para la segunda mitad, ambos equipos fueron más cautelosos, tanto en la llegada al arco rival como en las entradas al balón dividido, por lo que en un flojo segundo tiempo los de la franja colorada se llevaron la victoria frente a Boca Juniors, y se declaran listos para el arranque de la Súper Liga Argentina el próximo fin de semana.