VIDEO: Alan Pulido dedica gol a Ileana Salas

GOL CON DEDICATORIA 💍😘😍!!! Esos lindos momentos que me llevo en el corazón, TE AMO CAMPEON ❤️! Demuestra todo lo que tienes para dar hoy y siempre, esto es solo el comienzo, callando bocas ☺️👊🏼 @alan_pulido17

A post shared by ℐℒℰᎯℕᎯ ЅᎯℒᎯЅ (@ileanasalo) on Jan 20, 2018 at 8:45pm PST