VIDEO: Cristiano Ronaldo sale del campo ensangrentado

El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo salió ensangrentado del campo, tras marcar su doblete al minuto 84 durante el partido ante el Deportivo de La Coruña.

El futbolista portugués puso el sexto gol a favor de su equipo, pero durante la jugada su rostro se impactó contra los pies del defensa rival, Fabian Schär; el cuerpo médico llegó enseguida y decidieron sacarlo del terreno de juego tras la gran cantidad de sangre que derramó.

Cristiano salió del campo mirándose la cara en su celular, imagen que quedó plasmada en redes sociales, pese a ello, el equipo merengue aún no informa el estado del portugués.

¡Aquí el video!

Watch as Cristiano Ronaldo Gets Horrible Kicked In The Head After Scoring His Second Goal vs Deportivo (6-1) https://t.co/dEAbq8x5fH

— S101 (@s101video) January 21, 2018