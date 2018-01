La Volpe asegura que Zidane lo escuchó

Ricardo La Volpe se ha caracterizado por ser un estratega con mucho conocimiento dentro del terreno de juego, pues hasta entrenadores de la talla del francés, Zinedine Zidane, siguen las indicaciones del ex timonel de las Águilas del América o así lo dejó ver el argentino en sus redes sociales.

En esta ocasión y después de que el Real Madrid le diera una cátedra de juego a su similar del Deportivo La Coruña, por un marcador de 7-1, el "bigotón" no dejó de lado las bromas sobre lo ocurrido y se "adjudicó" la goleada del conjunto merengue en La Liga.

"Por otro lado, seguro que Zidane leyó mi twitter porque regresó al 4-3-3 (formación en el futbol) y goleó", escribió La Volpe, quien, después de su cese con el cuadro de Coapa, se ha dedicado a dar clases de balompié en su perfil.

Por otro lado, seguro que Zidane leyó mi twitter porque regresó al 433 y goleó. — Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) January 22, 2018

Tras las palabras hacia el conjunto español y a su compañero de profesión, Ricardo Antonio La Volpe no tardó en mandar otro mensaje asegurando que "es broma. Pero regresó al sistema aplicado a los jugadores que tiene para generar mucho mano a mano, con elementos que son letales. El resultado fue un gran triunfo".

Es broma. Pero regresó al sistema aplicado a los jugadores que tiene para generar mucho mano a mano, con jugadores que son letales. El resultado fue un gran gran triunfo. — Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) January 22, 2018

El ex Director Técnico de la Selección Mexicana no cuenta con un equipo a qué dirigir en estos momentos, pero seguramente no tardará en que un club tome el teléfono y le llame al siempre polémico La Volpe.

