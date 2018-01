Atlas cierra filas y habla fuerte para salir del bache

La situación es sumamente complicada, Atlas ha tocado fondo. Tras apenas dos jornadas, corrió al técnico José Guadalupe Cruz, pero el equipo no levantó. Sufrió una nueva derrota. Es tan difícil el momento, que los jugadores se han reunido ya para hablarse de frente. Fue una charla fuerte, en busca de corregir el rumbo.

“Algo estamos haciendo mal que debemos corregir. Ya hemos pasado rachas así, el torneo pasado el equipo no sumó resultados, pero nos juntamos, cerramos filas, nos hablamos directo y fuerte, las cosas como son. Hay que trabajar y este partido de Copa (miércoles contra Tampico Madero) es importante para sumar en lo anímico y llegar fortalecidos el fin de semana (ante América)”, explicó Daniel Arreola.

Igual que el torneo pasado, los futbolistas se han reunido de nuevo para hablar fuerte. “Sí, en esta situación las cosas se manejan así, son de frente. Nos decimos las cosas que no nos gustan y si algo no te gusta se acepta porque es crítica para crecer y sumar. Lo platicamos y ahí queda, pero sí hablamos fuerte, las cosas de frente. Lo que deba decir a cada quien lo digo de frente. Algo está pasando y no puede seguir así, lo sentimos día a día y tenemos la fórmula para salir, pero hay que hacerlo porque no nada más es hablar: hay que hacerlo en la cancha”, añadió el defensa central del Atlas.

Y enseguida, cuando reflexiona sobre la situación, recurre a expresiones duras para definir lo que Atlas vive. “Ha sido como una bolita de nieve: tuvimos un partido malo, luego otro que fue en Copa. Se nos han dado los resultados adversos, a lo mejor hemos perdido confianza en nosotros mismos. Entendemos el enojo de la gente, pagan un boleto y están en su derecho de gritar lo que quieran. No estamos para pedir nada, más que para cerrar el cu… y ponernos a trabajar”, aseveró.

“Estamos en una situación complicada y muy difícil, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay que aceptarlo para salir de ahí, hay que trabajar, llegar más temprano, quedarnos más tarde, trabajar al doble para salir de esta racha. En el futbol y en la vida, cuando estás en mala racha hay que redoblar esfuerzos, sacar hue… de donde no hay. El futbol y la vida es así”, concluyó Daniel Arreola.

