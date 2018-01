Brizuela asegura que Chivas no se achicará ante Monterrey

El próximo sábado, se enfrentarán dos equipos con planteles desiguales. Monterrey es uno de los equipos más potentes de México y por eso, muchos lo marcan como favorito ante Chivas, pero en el Rebaño Sagrado, los jugadores no se sienten menos. Isaac Brizuela aseguró este martes que la escuadra tapatía no se achicará ante Rayados.

“Sabemos que Monterrey tiene jugadores que te cambian el marcador en cualquier momento, concretan las jugadas que tienen. Es un equipo fuerte y trabajamos en cuidar mas el balón, tener mejor posesión. Contra esos rivales siempre les jugamos al tú por tú. Muchos dirán que Monterrey tiene ventaja por su plantel, pero Chivas se siente con el compromiso de hacer un buen partido y sacar los tres puntos”, explicó el “Conejito”.

“Se puede decir que en plantel, Monterrey tiene un equipo más amplio que nosotros, pero en el partido es diferente. Al ser 11 contra 11 y en casa, no podemos sentirnos en desventaja ni achicarnos ante este rival. En el partido no me sentiré así, ni mis compañeros. Si vamos con esa mentalidad vamos perdiendo desde el arranque. Sabemos su capacidad, pero debemos sentirnos a la par y agrandarnos en el buen sentido”, añadió.

Chivas no se siente menos que el Monterrey. Isaac Brizuela aseguró que el Guadalajara competirá dignamente. “Mucha gente dirá eso, pero en lo personal nos vamos a sentir al tú por tú con Monterrey, respetando el plantel. No somos un equipo que se agrande o menosprecie al rival, pero sí jugarle al tú por tú. Estamos en casa y debemos demostrar a la afición que aunque digan que tenemos plantel corto, con ganas y actitud se puede sacar el resultado”, sentenció.

Además, aseguró que la confianza de Chivas también se refleja en la manera que los adversarios ven a su equipo. “Creo que los rivales no nos ven limitados; al contrario, nos tienen el mismo respeto que les tenemos. Más porque al final de los partidos hablamos con los compañeros rivales y lo que te dicen es que nuestra intensidad es impresionante. Eso hablamos con gente de otros equipos, nos dicen que no paramos, que es el minuto 80 y nuestros laterales todavía están pasando. Siento que nos tienen respeto”, detalló.

Por último, Isaac Brizuela aplaudió no sólo a Rayados, sino también a Tigres por el trabajo hecho en tiempos recientes. “En los últimos años han sido equipos que siempre están en finales. De este tiempo se puede decir que son grandes porque han llegado a finales y las ganan. Los considero equipos de respeto que siempre están en los primeros lugares. No soy de menospreciar ni decir que son menos, pero en este momento sí considero que están en la parte de arriba”, finalizó.