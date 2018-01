FIFA lanza concurso para elegir slogan de los camiones de Rusia 2018

Con la finalidad de que los aficionados estén más cerca de su equipo en la Copa del Mundo que se disputará en Rusia, la FIFA lanzó un concurso llamado 'Be There With Hyundai' en el cual, los camiones en los que se trasladarán las selecciones llevarán un slogan creado por los fanáticos.

El concurso consiste en mandar una frase que represente a la selección de cada país participante y las propuestas serán puestas a votación del próximo 16 de abril hasta el 4 de mayo.

Los ganadores serán dados a conocer el 14 de mayo, un mes antes del inicio del Mundial de Rusia con el duelo entre el anfitrión y Arabia Saudira.

¡La creatividad tiene premio! 💭🖊 Creas y envías un eslogan

🏅 Resulta ganador

🚌 Luce en el autocar oficial de tu selección

⚽️ Y disfrutas de un partido en #Rusia2018 ¿Quieres participar?

🇷🇺🏆 https://t.co/JL4KMVELyz #BeThere pic.twitter.com/8kWhOmsimf — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) January 22, 2018

