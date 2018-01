Ingrid Drexel asegura que falta apoyo para el deporte en México

En México existen muchas contradicciones entre los deportistas y las propias federaciones. Y es que no es la primera ocasión que una atleta habla en contra de las pocas oportunidades que hay en nuestro país para poder llevar a cabo su disciplina y dedicarse por completo a ella, y más por un tema de la desigualdad entre mujeres y hombres, y que el salario es infinitamente dispar

Ingrid Drexel, ciclista mexicana profesional desde el 2013 con el equipo Tibco-Silion Valley Bank, habló en exclusiva para Publisport sobre la insuficiencia del respaldo que se vive en nuestra nación, y dejó en claro que tienen que buscar nuevos panoramas (otros países) para aplicarse en lo que les apasiona en la vida, pues los directivos no tienen interés de impulsar un deporte como el que ella practica.

Además, Drexel habló sobre la gira que tendrá el ciclista internacional Alberto Contador, quien vendrá a nuestro país para el evento Globike 2018, que tendrá sede en la Ciudad de México los días 24 y 25 de febrero; donde también estará presente el pentatlonista Javier Gómez Noya.

A lo largo de tu carrera profesional, ¿cuáles han sido las barreras más difíciles de superar?

— Desafortunadamente vivimos en un país con muchos intereses; es decir, hay mucho favoritismo y más en la selección, porque internacionalmente no hay. Este es mi sexto año como ciclista profesional y es triste tener que buscar en el extranjero oportunidades, porque hay más probabilidad de seguir con tu preparación.

¿Qué hace falta en México para poder competir con las potencias mundiales en esta disciplina?

— Hay mucho talento y demasiada disciplina. Creo que hace falta impulsar más el deporte en nuestro país. Sé que con los hombres es diferente, pero yo te hablo en nombre de las mujeres, pues en el equipo donde estoy veo pasión y entrega. Sé que podemos mejorar, pero necesitamos que fomenten más. Acepto que es un proceso y vamos poco a poco.

¿Cómo ha sido tu vida profesional y qué año consideras que ha sido el mejor para ti?

— Debo reconocer que el año pasado (2017) fue uno de los mejores años de mi vida. He notado los cambios que he tenido como ciclista desde mis inicios, pero gracias al equipo que ahora tengo, obtuve mejores resultados. Estoy muy contenta y agradecida con cada uno de los que me han apoyado a lo largo de mi carrera.

¿Qué representa para ti que un atleta de la talla de Alberto Contador se dé la oportunidad de asistir a nuestro territorio y conviva con sus seguidores?

— Es algo muy bueno. Alberto Contador fue un gran ciclista en el mundo y reconocido por sus logros en el Tour de Francia. Será un privilegio poder compartir anécdotas con él, experiencias y opiniones sobre el tema.

¿A quién admiras y como quién te gustaría llegar a ser?

— No me comparo con nadie. Cada uno de nosotros tiene un proceso largo para poder llegar a su objetivo y todos somos iguales. El compromiso es con uno mismo y lo más importante es ser tú sin compararte con los demás. Si estás a la par, no te puedes cotejar con nadie.

¿Qué viene para ti en 2018?

— Me quedo con el equipo que ahora tengo. Deseo obtener más premios, pero también debo de checar el calendario para la confirmación de mis próximos compromisos, ya que estudio el último semestre de la Universidad y debo tener en cuenta todo lo que conlleva eso (clases, tareas, exámenes, etcétera).

Datos

• Fecha de nacimiento: 28 de julio de 1993

• Debut: marzo de 2013

• Edad: 24 años

• Altura: 1.73 metros

• Peso: 62 Kg

• Disciplina: pista y carretera

En Corto