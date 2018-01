Paola Pliego exige justicia para el deporte mexicano

La esgrimista mexicana, Paola Pliego, alzó la voz en contra de la corrupción que existe, según ella, dentro de la Federación Mexicana de Esgrima (FME), ya que aseveró que eso podría perjudicar su carrera profesional, a lo que pidió a Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), ayuda para ser parte de la Copa del Mundo de dicha especialidad, que tendrá sede la ciudad de Baltimore en Estados unidos.

“Me he conducido siempre dentro de la ley, he respetado y me he sometido, aún sabiendo que era injusto a las decisiones de las Instituciones, les pido a Alfredo Castillo y Carlos Padilla, máximas autoridades del deporte que se pronuncien y se comunique a la FIE la sentencia definitiva que desconoce al corrupto ex presidente de la FME y su consejo directivo. Sólo así la FIE procederá con mi inscripción a la Copa del Mundo de Baltimore y poder representar a mí país. ¡Ya no permitan esta impunidad que me deja en la indefensión, que ya no me quiten algo más!”.

Dicho problema comenzó cuando Pliego denunció a la Federación de ser acusada de supuesto dopaje, previo a que se llevaran a cabo los Juegos Olímpicos de Río 2016, ya que en la segunda prueba que le hicieron salió negativa.

