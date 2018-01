Cuatro minutos cambiaron el presente de Ronaldo en Chivas

Llegó a Chivas sin la etiqueta de “refuerzo”, pues se le consideraba más una apuesta a futuro. El técnico Matías Almeyda ni siquiera tenía programado su debut. Pero en sólo cuatro minutos, le llenó el ojo, le dio la oportunidad y respondió con un gol en el triunfo por 3-1 sobre Necaxa. El propio entrenador reveló este miércoles la historia.

“Nunca se sabe cuándo debutan porque tenía pensado hacerlo más adelante. Pero lo vi en un entrenamiento y en esa competencia que quiero entre ellos, ganó un puesto. Se lo ganó bien y lo aprovechó el otro día. En realidad, pasó qué haciendo una práctica de futbol, Macías se lesionó. Entonces lo pasé a los titulares, hizo dos goles en cuatro minutos y dije ‘bueno, si hizo dos en cuatro minutos, en 90 por ahí hace uno’… y lo hizo”, explicó el entrenador de Chivas.

“Podemos programar algo, pero también está la lucha de ellos por demostrar. Si bien cuando hablo de estos procesos, ustedes dicen que trato de sacarles presión. Desde ese lugar, que arranque de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Entró liberado, sabiendo que se podía equivocar, pero donde le quedara una la iba meter, por suerte para él y nosotros se dio. Pero eso no significa que vaya a ser titular el partido que viene. Es una lucha interna, se lesiona uno y el otro aprovecha, de eso se trata el futbol”, añadió.

Luego del buen debut que tuvo, el técnico de Chivas pidió llevar con calma a Ronaldo Cisneros. Se seguirá el proceso que ha llevado a cabo con jugadores como la “Chofis” Javier Eduardo López. No quiere reflectores excesivos sobre el centro delantero, pues aseguró que es fácil marearse en un club como el rojiblanco.

“En ese sentido siempre es lo mismo, más que nada porque he sido jugador: sé lo que sienten. Cuando sienten un dolor, lo he sentido; cuando sienten alegría, lo he sentido; cuando quieren jugar porque están en la banca, lo he sentido. Trato de transmitirles vivencias y que estén tranquilos. De Ronaldo, ya lo comparaban con el debut de ‘Chicharito’ y es demasiado acelerado. Lo que perjudican siempre es a los jugadores”, señaló Almeyda.

“Trato de estar encima, transmitirle tranquilidad. La carrera de un jugador no es un partido o dos, deben ser 12 años, 10 mínimo. Saben que trato de aconsejarlos desde lo más profundo de mi corazón y que no se equivoquen. Es fácil marearse en un club tan grande como este. Estamos detrás de su familia, con él hablé dos días antes de su debut”, sentenció.

Y es que el técnico de Chivas no quiere que el talento de Ronaldo se pierda en los aplausos. “Siempre digo que entre todos nos tenemos que ayudar por un bienestar en común que es el futbol mexicano. Muchas veces el elogio desmesurado es contradictorio, entonces también es contradictorio cómo lo absorbe uno. A todos nos gusta escuchar siempre cosas lindas, pero por ahí las cosas lindas nunca decimos ‘esto es demasiado lindo y esto es lo normal’. Pero estamos nosotros, su familia, sus compañeros y todo un grupo que apoya este tipo de situaciones”, concluyó el argentino.

