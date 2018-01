Darwin Quintero responde a ofensas racistas

Para los q creen q diciéndome 🦍 🐒 🍌 🍌🍌🍌🍌🍌🐒🍌me ofenden están perdiendo su tiempo… No se le da importancia a todo lo q escriben ak jejejejeje… ORGULLOSO DE MI COLOR Y MI RAZA 😉😉😉 🍌🍌🍌 me encanta el plátano 🍌 🍌🍌🍌

A post shared by Darwin Quintero (@darwinquintero31) on Jan 24, 2018 at 3:53pm PST