Jürgen Damm aclara por qué fue detenido

Jürgen Damm aclaró lo ocurrido tras su detención en un restaurante ubicado en la zona de Gonzalitos, en el estado de Nuevo León.

En declaraciones reveladas por la cuenta oficial de Twitter de los Tigres, el futbolista aseguró que se confundió cuando autoridades le pidieron que se detuviera, pues no pudo identificar de quién se trataba.

"Esta tarde me confundí cuando me hicieron la solicitud de detener mi camioneta, al no identificar quienes me lo pidieron, opté por refugiarme en el lugar más cercano. Afortunadamente, minutos más tarde, todo fue aclarado por la autoridad, que sólo quería revisar mi permiso de circulación", declaró Damm.

