Club de la Liga Premier celebra tatuaje de 'Don Ramón' en nuevo fichaje

La combinación 'futbolista-tatuaje' es algo muy común en el mundo del futbol, sin embargo, hay diseños que valen la pena resaltar, como es el caso del nuevo refuerzo del Newcastle, Kenedy.

El joven defensa brasileño tiene tatuada en su pantorrilla derecha la imagen de 'Don Ramón', sí, el personaje de la serie 'El Chavo del 8', la cual es muy famosa en sudamericana y en especial enVBrasil.

A través de su cuenta de Twitter, el conjunto inglés presumió el singular dibujo que tiene en la piel su nuevo elemento, el cual surgió del Fluminense y ha militado en Chelsea y el Watford.

— Newcastle United FC (@NUFC) January 23, 2018