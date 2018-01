Mujer árbitro denuncia discriminación al ser despedida por 'ser mamá'

En España un posible caso de discriminación de género fue destapado por una árbitro, ya que María Luisa Arias Madrid denunció que fue despedida de su cargo por ir a los campos con su hijo de cinco años.

La ahora exárbitro aseguró a varios periodistas que el presidente del Comité de Árbitros de la Federación de Futbol de Celta la despidió debido a su situación familiar.

"Me dijeron que no podía dar el cien por cien ni estar todo lo disponible que ellos querían y que eso de que yo esté con un niño en un campo de futbol por las noches, que no", dijo Arias Madrid.

Ante esta situación la Federación de Fútbol de Ceuta, a través del Comité de Árbitros, afirmó que el despido se debe a una cuestión de actitud y aptitud, y no de género.

"El cese de la indicada, Sra. Arias, no obedece a ninguna cuestión de género, simplemente a una cuestión actitud y aptitud", afirmaron en un comunicado de prensa.