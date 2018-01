Pep Guardiola rechaza intercambiar su abrigo por playera de jugador

Pep Guardiola recibió una inusual propuesta al finalizar el partido del Manchester City ante el Bristol City, la cual rechazó.

El zaguero Aden Flint compartió a través de su cuenta de Twitter que le pidió al ex estratega del Barcelona intercambiar su playera por la ‘excelente’ chamarra que portaba el timonel, sin embargo éste se negó.

“Le pedí a Pep intercambiar su extraordinaria chaqueta por mi playera… pero declinó", fue el mensaje con el que acompañó la imagen en la que aparece al lado del estratega catalán.

En el duelo, el Manchester City se impuso 2-3 ante el Bristol y el próximo domingo se medirá al Cardiff en la FA Cup.

Asked pep to swap his stone island jacket for my shirt.. he declined. 😔☹️😂 pic.twitter.com/PLwTwvzg1M

— Aden Flint (@AFlint4) January 24, 2018