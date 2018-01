Se realiza sorteo de la primera edición de Liga de Naciones

La Liga de Naciones ofrecerá partidos dignos de finales de grandes competiciones para su apertura, como los que España jugará con Inglaterra y Croacia o los que obligarán a Alemania a pelear contra Francia y Holanda por ganar su grupo y a Portugal a hacer lo propio con Italia y Polonia.

El sorteo celebrado este miércoles en Lausana (Suiza) puso el toque final a esta nueva competición creada por la UEFA, que se empezará a jugar el próximo septiembre después del Mundial de Rusia con las 55 selecciones continentales inmersas, aunque solo doce tendrán opción de ganar el título.

La posición en el ranking europeo determinó que España sea una de ellas, tras cerrar invicta la fase de clasificación para el Mundial de Rusia del próximo verano. Los de Julen Lopetegui, presente en el sorteo, sólo cedieron un empate con Italia y lograron su billete invictos con 36 goles a favor y solo 3 en contra.

Las opciones de España de luchar por la primera Liga de Naciones pasarán por terminar al frente de su grupo (4) en la llamada Liga A, donde Inglaterra y Croacia, con nombres tan familiares en la liga española como Luka Modric e Ivan Rakitic, serán sus rivales.

Españoles y croatas ya coincidieron en las dos últimas Eurocopas, Francia 2016 y Polonia y Ucrania 2012, donde el equipo que dirigía entonces Vicente Del Bosque logró su segundo título consecutivo, dos años después de ganar el Mundial de Sudáfrica.

Croacia, que derrotó a España en la fase de grupos de Francia 2016, tuvo que ir hace unos meses a la repesca para estar en el Mundial de Rusia. En ella consiguió el billete con una goleada sobre Grecia en su casa (4-1) y un empate (0-0) en campo griego.

Los croatas viven una nueva etapa de la mano de Zlatko Dalic, técnico que se incorporó como opción temporal para solucionar la clasificación mundialista y que ocupará el banquillo en Rusia.

Dalic fue el elegido por el ex madridista y antes sevillista Davor Suker como presidente del futbol croata para reemplazar a Ante Cacic en octubre pasado, cuando el equipo estaba a punto de perderse el Mundial.

Muy diferente ha sido la trayectoria rumbo a Rusia del otro equipo al que se medirán los españoles en su estreno en la Liga de Naciones. Inglaterra, de la mano de Gareth Southgate, ganó ocho de los diez encuentros de clasificación y empató dos.

En seis de ellos, el delantero del Tottenham Hotspur Harry Kane, coronado hace dos días como el mejor jugador del año por la Federación Inglesa (FA), anotó cinco de los 18 goles de su selección.

Tan atractivos como los duelos del grupo de España serán los que mantengan Alemania, Francia y Holanda, emparejados en el grupo 1 de la "Liga A" por la mano inocente del portugués Deco, uno de los jugadores invitados por la UEFA para participar en el mismo, o los del grupo 3, en los que Portugal tendrá que hacer valer su condición de campeón de Europa ante Italia y Polonia para pasar a la fase final (junio de 2019).

El otro grupo de los equipos que lucharán por el título (Grupo 2) lo resolverán entre Bélgica, Suiza e Islandia.

Además de definir los grupos, la UEFA presentó el himno y el trofeo de su nueva creación, que se presenta como "una competición excitante" en palabras del presidente, el esloveno Aleksander Ceferin.

"Es un privilegio presentar el trofeo por primera vez. La promoción y el descenso son parte de la cultura del futbol y es muy bueno que todo el mundo pueda subir y descender", dijo Ceferin en alusión al formato de la Liga de Naciones, en la que los ganadores de los grupos de las ligas B, C y D ascenderán y los últimos bajarán.

El azar quiso que Albania e Israel, que coincidieron en el grupo de clasificación para el Mundial (G), vuelvan a encontrarse ahora dentro del grupo 1 de la Liga C, junto a Escocia, y que Montenegro y Serbia hagan lo propio en el grupo 4 de la misma, que también será otra vía de clasificación para la Eurocopa 2020.

⏰ 30 minutes to go until the first ever UEFA #NationsLeague draw 😀

Here's what you need to know about this brand new competition 📽️ pic.twitter.com/klw43XPDyp

— UEFA (@UEFA) January 24, 2018