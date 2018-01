¡Ya hay finalista! Cilic avanza a la final del Abierto de Australia

Marin Cilic se sumó el jueves a la élite del tenis masculino en el Abierto de Australia.

Con su victoria por 6-2, 7-6 (4), 6-2 en semifinales sobre Kyle Edmund, el tenista croata se convirtió en apenas el segundo hombre fuera de los "cuatro grandes" en llegar a la final del primer Grand Slam de la temporada en una década.

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray han monopolizado la final masculina desde 2009 y hasta ahora solo el campeón de 2014, Stan Wawrinka, interrumpió esa hegemonía del cuarteto en el partido por el campeonato.

De 29 años de edad, Cilic _el primer croata en llegar a la final en Melbourne Park_ podría enfrentarse el domingo en la final al miembro fundador de los "cuatro grandes". Eso ocurrirá si el campeón defensor Federer supera a Hyeon Chung el viernes.

Cilic perdió ante Federer en la final de Wimbledon del año pasado, donde se lesionó. Esta vez, ha derrotado a Pablo Carreño Busta, el número 10 del mundo, y al número uno Rafael Nadal, quien abandonó su duelo de cuartos de final por una lesión. Ahora cree que, con dos días de descanso antes de la final, estará en mejor forma.

"Me siento muy, muy bien físicamente", dijo. "Jugué un gran torneo hasta ahora con mi nivel de tenis".

"Mejoré en comparación con el final del año pasado. Estoy jugando mucho, mucho más agresivamente y también me siento muy emocionado por la final", agregó.

Será la tercera final de un major para Cilic, que venció a Federer en las semifinales del Abierto de Estados Unidos en 2014 antes de ganar su único título de Grand Slam.

Llegó a las semifinales de Melbourne en 2010 y luego esperó 16 majors más para superar ese nivel y llegar a la final del US Open.

No le molestó tener que esperar tanto. Además, sus 10 intentos por llegar a la final de Australia igualaron un récord del Abierto que tenía Kim Wawrick, subcampeón en 1980.

Cilic tuvo que levantar puntos de quiebre en contra en el primer game del partido. Finalmente conservó su servicio y dominó el resto del primer set, mantuvo la compostura en el desempate del segundo, y quebró al comienzo del tercero.

“Creo que en el segundo set tuve algunos altibajos, no estaba devolviendo tan bien como para presionarlo en su saque”, dijo Cilic. “Me di cuenta que en el tercer game del tercer set, cuando lo quebré, dejó pasar un par de pelotas… me di cuenta que no se estaba moviendo tan bien, así que traté de mover la pelota”.

Simona Halep y Caroline Wozniacki se enfrentarán en la final femenil

AP

En la rama femenina, Simona Halep se deshizo de Angelique Kerber y forzó un cruce de altos vuelos en la final. La rumana, número uno del mundo, se medirá a la segunda en el ranking de la WTA, la danesa Caroline Wozniacki. La vencedora no solo ganará su primer título de Grand Slam sino que se quedará en la cima del escalafón mundial.

Luego de que Wozniacki eliminó a la belga Elise Mertens por 6-3, 7-6 (2), Halep necesitó tres sets para derrotar por 6-3, 4-6, 9-7 a Kerber.

La rumana tenía una ventaja de 6-3, 3-1, pero Kerber vino desde atrás para forzar el set definitivo. Ambas tenistas tuvieron ocasiones para ganar el partido y las dos desperdiciaron puntos de partido en largos e interesantes peloteos, pero Halep logró el boleto a la final en su cuarto match point.

Halep acumula una seguidilla de 10 triunfos tras proclamarse campeona en Shenzhen, en China, mientras Kerber ganó 14 juegos al hilo, incluyendo su participación en la Copa Hopman y en el torneo de Sydney.

"Bueno, definitivamente fue muy duro. Ahora estoy temblando (…) estoy muy emocionada”, dijo Halep tras 2 horas y 20 minutos de partido contra Kerber, la única ganadora de un major que alcanzó las semifinales en Melbourne Park. "Estoy realmente contenta de haber aguantado. Tuve dos bolas de partido y las perdí. Hoy fue como una montaña rusa, con altibajos, (pero) confié en mí misma".

Para Halep será su primera final de Grand Slam lejos del polvo de ladrillo de Roland Garros. Wozniacki, que acarició el triunfo en el Abierto de Estados Unidos en dos ocasiones, en 2009 cayó ante Kim Clijsters y en 2014 ante Serena Williams.

