Zidane asume la culpa: "Soy el responsable del fracaso" ante eliminación de Copa del rey

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, asumió la responsabilidad de la crisis de su equipo sin opciones en Liga y eliminado por el Leganés en Copa del Rey, exculpó a sus futbolistas y aseguró que es "el responsable del fracaso".

Zidane admitió que vivió su peor noche en el banquillo del Real Madrid, pero no dio síntomas de pensar en dimitir y mostró fuerzas para la reacción. "Estoy enfadado conmigo, no con mis jugadores que lo intentan, corren, que a lo mejor están mal y tienen una parte de culpa porque están en el campo pero soy el responsable. A lo largo de 90 minutos tenemos que cambiar las cosas y no hemos podido. La culpa es de todos, pero soy yo el responsable".

Molesto con la primera parte de su equipo, el técnico francés lamentó las ocasiones perdonadas. "Tuvimos ocasiones para hacer goles en la segunda parte y no los hicimos. De la primera parte estoy muy decepcionado. Tenemos que pensar en dar más porque todo lo que damos ahora no es suficiente. Lo vamos a intentar".

Entiende Zidane que su puesto no está asegurado y que todo se lo juega a una carta ante el PSG en Liga de Campeones. "Soy el responsable de esto, el entrenador.