Ex jugador de NFL regaló dinero a sus seguidores de Twitter

El ex jugador de la NFL, Chad Johnson sorprendió a todos sus seguidores en Twitter ya que inició a regalar dinero, pidiendo que le dejaran en un comentario su número de cuenta de PayPal.

“Publíquenme su cuenta de PayPal a las 12:30, prendan sus notificaciones y podrían tener, mil, tres mil, o qué demonio, hasta cinco mil, voy a elegir al azar, nunca olviden, los amo a todos”, escirbió Ochocinco.

Dicha publicación causó revuelo entre los usuarios tras asombrarse de lo que hizo el estadounidense; sin embargo, tuvo más de siete mil reacciones aunque Chad aún no anuncia a los ganadores.

Tweet me your PayPal at 12:30, turn your notifications on, could be 1k, 3k hell maybe in 5k, will choose randomly okay, never forget, i fucking love y’all ®️

— Chad Johnson (@ochocinco) January 26, 2018