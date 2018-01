¿Y Joffre Guerrón? El ex jugador de Pumas no tiene trabajo

Joffre Guerrón no ha tenido un inicio de año como él esperaba. Y el que ex jugador de Tigres y Pumas, respectivamente dentro de la Liga MX, no encuentró trabajo para este Clausura 2018, por lo que en estos momentos no esta activo dentro de su profesión como futbolista.

Quien fuera campeón con los del norte y hasta luchó por coronarse con los dirigidos de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti en la Copa Libertadores frente a River Plate, no está en la lista de ningún club mexicano a cuatro jornadas que se jugaron del certamen azteca.

Al parecer la llegada de David Patiño al banco universitario no fue lo mejor para el ecuatoriano, ya que el ahora estratega del conjunto auriazul no necesitó de sus servicios y sus cuestiones tendrá, pues el sudamericano no se veía contento con su equipo, ya que se notaba en entrenamientos y partidos, pues Guerrón no anotó los suficientes goles y era el primero en salir de la cantera.

