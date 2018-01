VIDEO: Escalofriante entrada de Bennett hacia Sané

Se jugaba el partido entre el Cardiff City y Manchester City en el estadio de los "azulejos", correspondiente al certamen de la FA Cup de Inglaterra, donde el conjunto dirigido por Pep Guardiola derrotó sin problema a su oponente con marcador de 0-2.

En contragolpe del conjunto "citizen", el jugador alemán, Leroy Sané, salió con balón controlado y con velocidad para buscar un gol más y sellar el juego a su favor con una pizarra más alta, pero no esperaba lo que el defensa local haría para evitar que cayera la anotación.

En terreno de juego del Cardiff, el germano vivió uno de los momentos más escalofriantes dentro del balompié y que no se le desea a ningún futbolista, ya que sufrió una escalofriante lesión que destrozó, literalmente, a la altura de la tibia de la pierna izquierda, tras una barrida criminal de Joe Bennett.

Después los hechos ocurridos y una merecida amonestación severa, el árbitro central indicó únicamente que se merecía una amarilla (la segunda para el defensivo y ser expulsado), pero muchos de los compañeros del seleccionado nacional de Alemania fueron hacia el silbante para reclamarle que que era de roja directa.

Leroy Sane on the receiving end of a horror tackle in the #FACup … pic.twitter.com/SR88ohHRW7

En conferencia de prensa, Pep Guardiola dejó en claro que Sané estará fuera del terreno de juego por el tipo de lesión que fue, aunque no sabe con exactitud la eventualidad que tendrá el regreso de su elemento, ya que "no soy Doctor".

Por su parte y sin dejar de lado la importancia del suceso, la Selección de Alemania mandó un mensaje que no se les olvidará a muchos, en especial a Bennett y al Club Cardiff City y lo tomen en cuanta de ahora en adelante.

"Hey Cardiff, para que lo sepas. Tenemos un torneo muy importante este verano. Por favor, no lesiones a nuestros jugadores. Gracias".

Hey, @CardiffCityFC. Just letting you know, we have a really important tournament in the summer. Please don't hurt our players. Thanks, #DieMannschaft 🙏 #inSane

— Germany (@DFB_Team_EN) January 28, 2018