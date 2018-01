Sin Herrera los Rangers vencen a Ross County

Sin el mexicano Eduardo Herrera en el terreno de juego, el equipo de Rangers, de la Liga de Escocia, venció este domingo 2-1 al Ross County en el Energy Stadium.

El delantero se quedó en la banca en la visita de su equipo a los "Staggies", encuentro que Rangers acabó ganando con goles de Daniel Candelas al minuto 21 y Jason Cummings, al 82.

Por los locales descontó David Ngog al minuto 90 por la vía penal, pero no fue suficiente para evitar la derrota del conjunto, que es último del campeonato escocés con solo cuatro victorias y 17 puntos tras 24 jornadas.

Por su parte, el equipo de los "Gers" es segundo con 46 puntos, 11 abajo que el Celtic, quien lidera la tabla.

