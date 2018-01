Arranca semana del Super Bowl con el Opening Night

Las festividades previas al Super Bowl LII comenzaron el lunes, cuando los Patriots de Nueva Inglaterra y los Eagles de Filadelfia concurrieron a la noche de prensa, lo mismo que varias celebridades y una marea de periodistas.

Los Pats fueron los primeros en aparecer en el Xcel Energy Center, casa del equipo de hockey sobre hielo Wild de Minnesota. Tom Brady marchó a la vanguardia de sus compañeros, quienes salieron de un túnel y llegaron al escenario, diseñado con la forma de un glaciar, en una alusión al gélido invierno en este estado.

Una multitud de reporteros, camarógrafos e incluso personas que no parecían tener otra misión que divertirse durante la noche se arremolinó en torno de Brady, quien llevaba un gorro de lana negra y sonrió durante buena parte de la sesión de entrevistas, que duró una hora, de cara al octavo Super Bowl en su carrera.

Y mientras los Patriots abandonaban la escena, su entrenador Bill Belichick estrechó la mano de su colega Doug Pederson, estratega de los Eagles. Belichick vistió de traje, mientras que Pederson optó por un atuendo más informal, una polo blanca con pantalones vaqueros y gorra.