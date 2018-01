Gimnasta relata abusos sexuales que sufrió de médico y doctor

Un gimnasta estadounidense de la modalidad de trampolín ha denunciado que su entrenador y médico le drogó y abusó de él y ha recordado que el #MeToo "no es solo para mujeres".

Andrew Fuller ha escrito en su cuenta de twitter que él es "una víctima masculina de abusos" y acusa a George Drew, director de los programas de trampolín en la federación estadounidense entre 2015 y 2017, de someterle a todo tipo de vejaciones cuando le "recrutó" para que se fuese a vivir y entrenar con él a Michigan.

Cuando intentó denunciarle se sintió "aún más traumatizado por el sistema" y por "el estigma" de ser una víctima masculina.

Según cuenta Fuller, Drew le obligaba a ingerir pastillas, le llamaba "simio" o "retrasado" y le hacía salir de madrugada en calzoncillos a recoger leña.

"Me sentía humillado sexualmente", afirma el gimnasta, que en una ocasión fue drogado y, cuando despertó, se encontró con que había sido tatuado sin su consentimiento.

El entrenador le obligaba a llamarle "papá".

Fuller relata que abandonó la casa de George Drew después de que una noche le descubriese masturbándose mientras miraba a otra gimnasta, que estaba inconsciente debido a los medicamentos que le había proporcionado el médico.

George Drew dejó el cargo en la federación estadounidense el año pasado pero, según denuncia Fuller, aún tiene acogidos en su casa a varios deportistas.

Estas revelaciones llegan una semana después de que Larry Nassar, exmédico de la selección estadounidense de gimnasia, fuese condenado a entre 40 y 175 años de cárcel por abusar sexualmente de varias gimnastas, entre ellas la campeona olímpica Simone Biles. Más de 150 mujeres se declararon víctimas de sus abusos.

athletes are still at Georges house. I pray for their safety. George forced me to call him “Dad” & family”. I feel bad 4 these athletes. Look how many athletes call him family. pic.twitter.com/IO0RxcNqW5 — andrew fuller (@andrewfuller15) January 30, 2018