Brady pide que no despidan a comentarista que ofendió a su hija

Tom Brady está en boca de todos y no sólo por su participación en el Super Bowl, sino también por el momento complicado que vivió con un conductor de radio al colgarle la llamada cuando éste, de nombre Alex Reimer, se refirió de manera peyorativa a su hija de seis años: “fastidiosa y latosa”.

Semanalmente Brady conversa con la estación de radio WEEI de Boston, donde en esta ocasión platicaban sobre el documental de nombre “Tom vs Time”, donde el comentarista salió un poco del tema y se refirió con dos calificativos a la pequeña hija de Brady, lo que molestó al quarterback, quien de inmediato decidió concluir la entrevista.

Más tarde se dio a conocer que la estación de radio había suspendido a Reimer por el resto de la semana, sin embargo, en el Opening Night del Super Bowl LII que se celebró la noche del lunes, Brady manifestó que espera que no haya mayores represalias contra Reimer, sobretodo para que no pierda su trabajo.

“No he escuchado ni he puesto mucha atención a ese tema. Ciertamente, espero que el muchacho no sea despedido. Todo el mundo es realmente protector de sus niños. Nunca he estado alejado de la crítica. Entiendo que la crítica es parte de los deportes, pero, ciertamente, no creo que mis niños o ningún otro niño merezcan estar en eso. A eso me refería”, comentó Brady en declaraciones recogidas por ESPN.

La empresas de comunicación WEEI y Entercom emitieron un comunicado para manifestarse en contra de las declaraciones de Reimer, pero se desconoce si habrá consecuencias después de la suspensión: “Estamos muy decepcionados y avergonzados por los comentarios al aire que Alex Reimer hizo el jueves por la noche. Sus acotaciones son indefendibles. Cualquier comentario dirigido de cualquier manera a niños es inapropiado por completo. El señor Reimer permanecerá suspendido indefinidamente de todas las plataformas de WEEI”.