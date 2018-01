Algo como lo de Alanís, 'no vuelve a pasar': Carlos Salcido

Ya resuelto el problema, aparentemente, el capitán de Chivas, Carlos Salcido, habló este martes por primera vez del caso Oswaldo Alanís. Reconoció que era mejor arreglar el tema internamente y no como se hizo, ventilándolo públicamente. Pero aseguro que los involucrados aprendieron la lección y no volverá a pasar.

“Creo que he siempre que pasan ese tipo de cosas todos nos damos cuenta lo que hacemos bien o mal. No puedo hablar del entrenador, el directivo (José Luis Higuera) o de Jorge (Vergara), pero síte puedo decir que en su momento hablé con todos. Primero, para saber lo que estaba pasando porque no me di cuenta, viajamos y no me di cuenta que Alanís no había viajado, ahí supe”, explicó el capitán de Chivas.

“Matías (Almeyda) llegó al segundo día (a Cancún, en la pretemporada) y ahí empiezo a darme cuenta para empaparme un poco. Después, me tocó hablar con él y ahí me entero de toda la situación hablando con Alanís. Las cosas y todas las situaciones, lo que tenía que hablar en su momento lo hablé. Todos somos muy inteligentes, Matías, Higuera, Jorge, todos sabemos qué se hizo mal y bien. Te aseguro que en el futuro no vuelve a pasar”, añadió Carlos Salcido.

También destacó el manejo que le dio al caso la Asociación Mexicana de Futbolistas, de la que forma parte importante. “Lo llevamos como se debía de hacer: internamente. La gente que habló con ustedes ya saben quién fue. Soy de las personas que lo hace interno, hablo con el jugador o con quien deba hablar y ya está”, aseveró.

“Para decirte cosas, nunca te las voy a decir, pero gracias a Dios todo bien, me alegro por Alanís que está en el equipo y qué bueno. A futuro Dios quiera que le vaya bien. Yo no soy el entrenador, yo lo veo al parejo del equipo, está en Selección y tenemos un entrenador muy inteligente que sabrá en su momento quién puede jugar y quién no”, concluyó el futbolista de Chivas.

