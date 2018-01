Mia Khalifa recibe ‘pierrotazo’ en los senos

La ex actriz porno y ahora conductora deportiva, Mia Khalifa, recibió una probada de lo que es la lucha libre después de que criticara al deporte y a la WWE.

“No tengo respeto por la WWE, creo que no es un deporte real”, fueron la palabras que provocaron molestia en diversos luchadores.

Primero fue confrontada por el gladiador Joe Ryan, durante una función en los Estados Unidos, y después recibió lecciones por parte de Thunder Rosa.

La luchadora le enseñó varios movimientos a Mia y de igual forma le mostró cómo dar golpes. En una de las lecciones, Thunder Rosa le propinó un ‘pierrotazo’ a Khalifa en los senos, lo que provocó un grito y mueca de dolor en la influencer.

You know you wanna see me cry… @thunderrosa22 put me through a wrestling crash course at @Hybridsow and I did not pass 😂 watch here: https://t.co/gvNutOCFly pic.twitter.com/w52WbNJ19D

— Mia K. (@miakhalifa) January 23, 2018