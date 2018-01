Racha del Atlas es desesperante para los jugadores

Atlas es sotanero de la clasificación tras perder sus primeros cuatro partidos del torneo. El Clausura 2018 ha sido una pesadilla para los Zorros. En esas cuatro derrotas, tres técnicos distintos han estado en la banca, pero los resultados no llegan. La situación, reconoció Milton Caraglio, ya es desesperante para los jugadores.

“Creo que es desesperante para todos. Para la gente más que para nosotros, es la realidad, pero uno tiene que dar la cara, levantar la cabeza y trabajar para salir lo más pronto posible”, explicó este martes el delantero de la escuadra rojinegra.

El momento que vive el Atlas, admitió, ya le afecta incluso en la vida personal. “La verdad que sí, uno viene a entrenar con muchas ganas y esos pensamientos te comen la cabeza. Uno debe ser consciente de que si se tira para atrás no saldremos de esta situación. Hay que doblegar los esfuerzos, la familia no tiene nada que ver pero se sufre. Uno trata de poner buena cara tras un partido para solucionar esto, pero no es fácil. Estoy en mi casa y no salgo ni al supermercado”, detalló.

“Me cuesta por la situación, pero por eso tenemos que salir lo antes posible para tener algo de respiro y darle a la gente la alegría que se merece. La verdad tratamos, en lo íntimo en mi casa, de no mirar mucho el tema deportivo porque en un momento te va a tocar escuchar sobre Atlas, tienes redes sociales que te lo hacen saber todo. Miras el celular y tienes los comentarios de la gente, es un conjunto de cosas que afecta”, reconoció el delantero rojinegro.

Pero confió en que el mal momento del Atlas se superará de la mano de Rubén Omar Romano. El técnico argentino tiene poco tiempo trabajando con el equipo, pero ya comienza a transmitir su idea. El ánimo del plantel rojinegro se ha renovado.

“Las ganas con las que vino, eso contagia mucho. Trabajamos a doble turno, estamos entrenando duro y tiene una idea clara. En poco tiempo contra América se hizo bien, la verdad el tema ofensivo es lo más importante. Vino con mucha energía, tiene una idea muy buena, que la plasma en los entrenamientos. Lo queremos llevar a la cancha de la cancha de la mejor manera, cumplir su idea”, sentenció Caraglio.

TAMBIÉN PUEDES VER