Selección de Vietnam es sorprendida con desfile de azafatas

La Selección Sub-23 de Vietnam vivió un momento inusual en su vuelo de Changzhou, China, Hanoi, cuando varias azafatas se presentaron en lencería y desfilaron por el pasillo de la aeronave.

Las imágenes fueron captadas por diversos pasajeros y compartidas a través de Youtube y las redes sociales.

El equipo vietnamita de futbol perdió la final del Campeonato Asiático con Uzbekistán (2-1) y en el regreso a su país se encontraron con la sorpresa.

Las azafatas dieron las indicaciones para el vuelo ataviadas con ropa similar a la de un carnaval, realizaron bailes sensuales y se dieron tiempo para posar con algunos futbolistas quienes lucieron sorprendidos e incluso cohibidos.

And here's @vietjetair escorting the team back from China: pic.twitter.com/txPIrbSgA5

— Yury. (@ytspar) January 28, 2018