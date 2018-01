Último Guerrero quiere revancha y la máscara de Atlantis

Último Guerrero sentenció a su odiado enemigo Atlantis y, luego de despojarlo de su máscara para perder por descalificación junto a Gran Guerrero y Euforia, lo retó a una lucha de apuestas.

La noche del lunes estelarizaron la función en la Arena Puebla, donde el líder de los “Guerreros” rehuyó en varias ocasiones al combate con el “ídolo de los niños”, quien salió con el triunfo luego de tres episodios junto a Rush y Dragon Lee, pero no como hubiera querido.

Los rufianes atacaron desde el inicio a Atlantis y dominaron la primera caída hasta que rindieron a los de la dinastía Muñoz para tomar ventaja, pero el “Ingobernable” y su hermano terminaron con los rudos enmascarados para igualar.

Atlantis buscó por todos los medios enfrentar a Último Guerrero, pero éste lo evitó en diversas ocasiones hasta que ambos quedaron solos sobre el ring, momento en el cual el “último de su estirpe” arrebató la máscara a su rival para la descalificación.

“No se me olvida que me quitaste la máscara, pero esperé mucho tiempo para que regresaras nuevamente. Esto será el comienzo y una pesadilla para ti, quiero que me des una revancha máscara contra cabellera”, le dijo Último Guerrero al término de la lucha.

Agregó el rudo: “Yo creo que ya pasó tiempo y tengo derecho a que me des esa revancha, tú tienes la última palabra, espero que sea positiva”.

Por su parte, Terrible, Rey Bucanero y Shocker salieron con el brazo en alto luego de vencer en tres caídas a Diamante Azul, Ángel de Oro y Niebla Roja, quienes nada pudieron hacer ante el poderío de los “TGR”.

En Publimetro TV: