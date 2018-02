Brady ser irá cuando él lo decida: Jonathan Kraft

El mariscal de campo estelar Tom Brady sigue siendo el gran centro de atención en los días previos a la 52 edición del Super Bowl y esta vez con las declaraciones hechas por el presidente del equipo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Jonathan Kraft, quien adelantó que la salida del pasador estrella se dará cuando él jugador lo decida.

Jonathan Kraft, que se encontraba junto a su padre Robert, habló del futuro de Brady durante una entrevista que mantuvieron con la cadena de televisión NFL Network.

"Creo que Brady se ha ganado el derecho de que esa sea una decisión que tome cuando quiere hacerlo", admitió Jonathan Kraft a Andrea Kremer, cuando le preguntaron si podía imaginar un escenario en el que tendría que decirle al mariscal estelar que era hora de jubilarse.

Por su parte, Robert Kraft, agregó: "Nuestra intención es que tengamos a las mejores personas en sus respectivas posiciones y las mantenemos aquí durante mucho tiempo".

En la noche inaugural del Super Bowl LII dedicada a conversar con los cientos de periodistas que cubren el gran evento deportivo del año en Estados Unidos, Brady, que había comentado que espera jugar hasta los 40 años, repitió lo mismo del pasado.

"No estaría jugando si no viese que ayudo al equipo", destacó Brady. "Además tengo que admitir que todo el año 2017 ha sido muy divertido y positivo, lo que significa que me encanta seguir en activo".

Lo demostró durante toda la temporada regular al conseguir ser el líder de la NFL con 4,577 yardas ganadas con sus pases.

El contrato de Brady se extiende hasta el final de la temporada 2019, lo que significa que al menos estará una temporada más con los Patriots.

Después de haber conseguido ya cinco títulos de Super Bowl y participado en siete buscará el sexto en el octavo que va a disputar el próximo domingo en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis cuando los Patriots, campeones de la Conferencia Americana (AFC) se enfrenten a los Eagles de Filadelfia de la Nacional (NFC).

Brady, que lleva 18 temporadas como profesional, fue elegido por los Patriots con el número 199 de la sexta ronda del sorteo universitario del 2000, esta a cuatro días de convertirse en el jugador, que no sea pateador, de la NFL de mayor edad que ha participado en un partido de Super Bowl.

TAMBIÉN PUEDES VER