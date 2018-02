Carlos Hermosillo critica que Giovani juegue con el Tricolor

El ex futbolista, Carlos Hermosillo, es un duro crítico del futbol mexicano y en esta ocasión cuestionó duramente que Giovani dos Santos siga jugando con la Selección Mexicana.

El ‘Grandote de Cerro Azul’ reconoció que Gio le dio grandes cosas al Tricolor pero que ahora no tiene lo necesario para estar en el conjunto azteca y mucho menos ser capitán.

Que manera de insistir con Geovanni do Santos que fue y dio mucho a la selección, pero hace rato que no es ni la sombra, pero además capitán, por Dios. A la selección se llega por lo qué haces, no por lo que hiciste.

— Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) February 1, 2018