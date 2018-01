OFICIAL: Rams y Chiefs jugarán en el Azteca

Los Rams de Los Ángeles y los Chiefs de Kansas City serán los equipos de la NFL que jueguen este 2018 en la Ciudad de México, teniendo como escenario el Estadio Azteca.

Esto lo confirmó Roger Goodell, comisionado de la NFL, en una conferencia de prensa.

Aún se desconoce la fecha en que se llevará a cabo el encuentro, tendremos que esperar a que se dé a conocer el calendario de la NFL; sin embargo, se ha especulado que el encuentro sea en septiembre u octubre y no en noviembre como fue en los últimos dos años.

En 2016 los Texans de Houston se enfrentaron con los Raiders y en 2017 los de Oakland recibieron a los Patriots de Nueva Inglaterra.

¡Vamos Rams!

