VIDEO: Presentan a Samuel Eto'o como personaje de Game of Thrones

Samuel Eto'o jugará lo que esta de temporada y dos más en el Konyaspor del mismo país, que confirmó este jueves en su página web oficial el fichaje del jugador camerunés.

Será el undécimo equipo en el que juegue Eto'o, que a sus 36 años acumula una carrera en la que formó parte de clubes como el Leganés, el Real Madrid, el Barcelona, el Mallorca, el Inter, el Anzhi, el Chelsea, el Everton, el Sampdoria, el Antaluaspor y, finalmente, el Konyaspor.

Durante su presentación oficial, en el estadio Torku Arena, el presidente de la entidad otomana, Fatih Yilmaz, se mostró muy "feliz" de poder contar con Eto'o en su plantilla y resaltó que su equipo ha sido "fortalecido" con la llegada del ariete africano.

"Cuando repaso su carrera, veo que ha estado en equipos importantes del mundo. Llegó a la cima del fútbol. Un jugador así ayudará mucho al Konyaspor. El equipo no está donde se merece (penúltimo en la Liga de Turquía en puestos de descenso) y con los fichajes que hemos hecho nuestro equipo mejorará rápidamente", dijo.

Eto'o, por su parte, agradeció al club turco el esfuerzo por haber contado con él para llegar al Konyaspor y afirmó que para que mejore en la Liga otomana, todos los jugadores deberán contribuir para impulsar al conjunto dirigido por Mehmet Özdilek.

🌪Samuel Stormborn of the House Eto'o

🥇First of His Name

🔥The Unburnt

👑King of the Forwards

⛓Breaker of Chains

🦅Father of Eagles pic.twitter.com/4aWXrRu5zQ

— Atiker Konyaspor (@konyaspor) January 31, 2018