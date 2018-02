Puebla vs. Chivas, ¿dónde y a qué hora ver el partido?

Las Chivas Rayadas de Guadalajara estarán recibiendo al Puebla el próximo viernes 2 de febrero en el partido correspondiente a la Jornada 5 del Torneo de Clausura 2018 en punto de las 19:00 horas.

Ambas escuadras no llegan con el mejor panorama, ya que durante la fecha anterior no lograron sacar la victoria. Por un lado La Franja lucha por mantener su puesto en Primera División y no descender pero ya suma tres derrotas y una victoria muy valiosa, ya que se impusieron ante los actuales campeones del balompié mexicano, los Tigres de la UANL; sin embargo, no han podido repetir la misma dosis.

Mientras que la escuadra dirigida por Matías Almeyda aún no termina por convencer, ya que los resultados que han obtenido en lo que va del torneo no son los esperados por la afición, y mucho menos por ellos mismos.

Dos equipos que pelearan a morir los tres puntos, mismos que serían valiosos para ir ascendiendo en la tabla general ya que el Puebla se encuentra en la posición número diez al sumar seis unidades, mientras que Chivas se ubica en el lugar número 15 con únicamente 4 puntos.

Es por ello que aquí te dejamos las mejores opciones para que no te lo pierdas:

Fecha: Viernes 2 de febrero

Hora: 19:00

Canal de transmisión: Sky Sports/ Azteca 7/ Aquí en PUBLISPORT te mantendremos al tanto de las mejores acciones del partido.

TE RECOMENDAMOS