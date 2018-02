Vanessa Huppenkothen confiesa tener una adicción

La bella conductora de ESPN, Vanessa Huppenkothen, confesó tener una adicción, pero no hay nada de qué preocuparse pues su gran afición es tan sólo a hacer ejercicio.

“Yo creo que el ejercicio es mi adicción”, respondió la ex presentadora de Televisa Deportes al ser cuestionada si tenía alguna adicción, durante el programa por internet de Adela Micha, La Saga.

Asimismo, Huppenkothen confirmó que será parte del equipo de ESPN que viaje a Rusia para el próximo Mundial, el cual está integrado por elementos como José Ramón, Ricardo Peláez, Kari Correa, Sergio Dipp y Alejandro de la Rosa.

La reportera reveló que entra la lista de idiomas que domina no se encuentra el ruso, sin embargo aseguró que tendrán traductores en el país mundialista, desde donde realizará el noticiario de Sports Center.

"Te utilizan como un objeto", respecto a Televisa

En la misma entrevista, Vanessa Huppenkothen confesó el verdadero motivo de Televisa, pues aseguró que ya no estaba a gusto con lo que hacía, pues llegó a sentirse que la utilizaban como un objeto de deseo sexual.

“Hay un punto en la carrera de todas las personas donde ya no ves crecimiento. Yo ya no estaba tan cómoda y salí de Televisa. No me arrepiento de haber estado ahí, aunque hice cosas que no debí haber hecho”, aseguró la bella conductora que reveló que se arrepiente de cosas como haber salido en bikini por apuestas que perdió.

“Yo quería demostrar mi conocimiento y quería demostrar que sé de deportes. Por eso estoy feliz ahorita, porque lo estoy haciendo, lo logré”, sentenció.