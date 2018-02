VIDEO: Eagles se luce con entrenamiento previo al Super Bowl

Las Águilas de Filadelfia se lucieron con tremendo entrenamiento previo al Super Bowl en donde enfrentaran a los Patriotas de Nueva Inglaterra el próximo domingo 4 de febrero.

A través de redes sociales circula un video en donde se ve a la gran mayoría de los jugadores en los vestidores, pero luciéndose con sus mejores pasos de baile.

Dicho filme no tardó en causar reacciones entre los usuarios, ya que cuenta con más de 34 mil vistas únicamente en Twitter.

Gotta have a little fun during Super Bowl week, right?

(via @MychalKendricks) pic.twitter.com/dUkA755xDU

— Sports Illustrated (@SInow) February 1, 2018