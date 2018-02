VIDEO: Suspenden al campeón de tiro con dado por agresión

El dos veces campeón del mundo de tiro con dardo, Adrian Lewis, se enojó contra su oponente José Justicia, al verse por debajo del marcador en el choque clasificatorio del abierto de Reino Unido en Wigan.

Se jugaba la última ronda del duelo y el español mandaba en la pizarra, por lo que la molestia de Lewis y sus reclamos hacia los jueces por la supuesta "falta del reglamento" de su contrincante, quien, según Adrian, tomaba ventaja porque estaba más adelante de lo permitido.

The reason why Adrian Lewis has been suspended by the PDC, what a wanker. pic.twitter.com/DSmTsBfZIy

