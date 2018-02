Aldo de Nigris destapa su amor por jugador de Chivas

Fue a través de redes sociales que el ex jugador de los Rayados de Monterrey, Aldo de Nigris se dijo estar enamorado del futbolista de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Jair Pereira.

El épico momento se dio en la cuenta de Twitter del defensa del Rebaño Sagrado, luego de que subiera un video donde se encuentra cantando "como mirarte" del joven interprete, Sebastián Yatra, mismo filme que causó miles de reacciones, entre ellas la de Aldo.

"Aaa no mames, me enamoré de ti", escribió el ex delantero de Monterrey a Jair Pereira.

Aaaa no mames me enamoré de ti — Aldo De Nigris (@DeNigris9) February 1, 2018

