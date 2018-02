VIDEO: Jirafa Abril predice al ganador del Super Bowl Lll

Estamos a muy pocos días de vivir la máxima fiesta de la NFL, el Super Bowl Lll, y éste año le tocó a la famosa Jirafa Abril predecir al ganador del próximo domingo 4 de febrero, inclinándose por los Patriotas de Nueva Inglaterra, equipo que intentará defender su título ante las Águilas de Filadelfia.

La ahora jirafa vidente, es muy recordada por un suceso que tuvo a millones de personas entretenidas en ella, luego de que el mundo entero esperara el momento en el que nacieran sus crías a través de un video en vivo, mismo que tuvo miles de espectadores.

¿Será que Abril tendrá razón sobre el ganador del Super Bowl?

April the Giraffe has made her Super Bowl pick. Sorry, Eagles fans. https://t.co/yEE8HuHQAJ pic.twitter.com/nqpWgQ3vVH

— ABC News (@ABC) February 2, 2018