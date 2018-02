VIDEO: Cuauhtémoc Blanco juega partido de frontón en beneficio

Cuauhtémoc Blanco, actual presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, jugó un partido de frontón a beneficio de la Fundación Diversidad de Justicia, que brinda asesoría y apoyo gratuito a grupos vulnerables.

El ex futbolista capitalino afirmó que siempre estará dispuesto a colaborar, en todo lo posible, con eventos que buscan ayudar sin fines de lucro a niños y jóvenes de escasos recursos.

"Siempre estaré dispuesto a colaborar en eventos de este tipo. Es muy importante el poder ayudar a los niños y jóvenes de escasos recursos. Entre más eventos de este tipo se realicen más apoyo llegará", señaló el ex futbolista.

En su nueva faceta, ahora como político, Blanco Bravo indicó la alta urgencia de crear muchos programas sociales que brinden ayuda y apoyos a los grupos más vulnerables de la sociedad, entre ellos los niños en situación de calle.

"Siempre lo he dicho, se necesitan muchas acciones reales para poder ayudar a la gente, sobre todo a la que más necesidad tiene, el gobierno en turno tiene esa obligación y por eso debe trabajar todos los días", apuntó.

Cuauhtémoc Blanco durante un partido a beneficio en el fronton Inclan.@estoenlinea pic.twitter.com/ifaiUmRBZn — Alejandro Alfaro (@AlexAlfaro48) February 3, 2018

Recordó que los pasados sismos de septiembre trajeron muchos más problemas a esos grupos vulnerables de la sociedad, de ahí la urgencia en crear proyectos y programas para tratar de disminuir esa problemática.

"Antes de los sismos, la gente ya estaba muy necesitada de ayuda de todo tipo, por eso se debe seguir trabajando en proyectos reles que beneficien a corto plazo a muchos de estos sectores de la sociedad", agregó.

Sobre las críticas que recibe por su nueva faceta laboral, ahora al frente de una alcaldía, Blanco aseguró que le tienen sin cuidado, sobre todo cuando él está tranquilo y satisfecho con su desempeño.

"Las críticas me van y me vienen, cuando uno trabaja las cosas con buena voluntad, siempre salen bien hechas. Yo estoy muy tranquilo con todo lo que he hecho y con todo lo que hago", concluyó.

¡Imperdible!