Manning y Beckham Jr. presumen sus mejores pasos en comercial de la NFL

Los comerciales son una parte importante en el Super Bowl, las marcas pagan millones de dólares por 30 segundos de transmisión para que así ser vistos por los espectadores del juego más importante de la NFL. Por este motivo la Liga no se quiso quedar atrás y también lanzó su propio anuncio.

El comercial está protagonizado por Eli Manning y Odell Beckham Jr. Los Jugadores de los Giants de Nueva York aparecen entrenando y Beckham Jr. recibe un pase anotación y decide celebrarlo con su quarterback recreando la icónica escena de baile de la película Dirty Dancing (1987), donde los actores principales fueron Patrick Swayze y Jennifer Gray.

En algún punto del baile se incorporan Brett Jones, John Greco, Chad Wheeler, D.J. Fluker y John Jerry, de la línea ofensiva, como bailarines de respaldo.

El anuncio finaliza con la línea: “por todos los touchdowns que están por venir”.

For thirty teams, Super Bowl isn’t the end of the season – it’s the start of next season. Watch Eli, @OBJ_3, @TheHumble_21 and the @Giants O-line put in the work in our #SBLII commercial. pic.twitter.com/QP6UducMYa

— NFL (@NFL) February 5, 2018