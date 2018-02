Patriots se toma la fotografía oficial previo al Super Bowl LII

El tiempo para que inicie el Super Bowl es escaso, y los Patriots de Nueva Inglaterra fueron los encargados en emocionar aún más a todos los fanáticos de la NFL, luego de subir un video a sus redes sociales en donde se puede apreciar a todo el equipo tomándose la fotografía oficial en el U.S. Bank Stadium.

Acompañados de sus familiares y amigos, los jugadores de los Patriots se encuentran listos para enfrentar a los Eagles de Filadelfia, partido en donde buscarán la permanencia de su título frente a un equipo que nunca ha ganado un Super Bowl.

¡Aquí el video!

Friends, family and football.

Behind the scenes of the #Patriots #SuperBowl team photo day: pic.twitter.com/psYyi9P50s

— New England Patriots (@Patriots) February 4, 2018